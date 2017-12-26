وسجل المعز علي (17) هدف قطر، في حين قلب المنتخب العراقي النتيجة عن طريق علي عطية (45+1) وعلي حصني (66).

وكانت البحرين قد فازت على اليمن 1-صفر في افتتاح الجولة الثانية، فيما أسفرت الجولة الأولى عن فوز قطر على اليمن 4-صفر، وتعادل العراق والبحرين 1-1.

وتقام الجولة الثالثة الأخيرة الجمعة، فتلتقي قطر مع البحرين، والعراق مع اليمن.

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام البحرين، وتراجعت قطر إلى المركز الثالث، في حين خرج اليمن من المنافسة بعد أن مني بهزيمته الثانية تواليا وبقي من دون رصيد.