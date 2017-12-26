أبو ظبي - سكاي نيوز عربية سقط منتخب قطر أمام نظيره العراقي 1-2، الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج "خليجي 23"، المقامة في الكويت.
وسجل المعز علي (17) هدف قطر، في حين قلب المنتخب العراقي النتيجة عن طريق علي عطية (45+1) وعلي حصني (66).
وكانت البحرين قد فازت على اليمن 1-صفر في افتتاح الجولة الثانية، فيما أسفرت الجولة الأولى عن فوز قطر على اليمن 4-صفر، وتعادل العراق والبحرين 1-1.
وتقام الجولة الثالثة الأخيرة الجمعة، فتلتقي قطر مع البحرين، والعراق مع اليمن.
ويتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام البحرين، وتراجعت قطر إلى المركز الثالث، في حين خرج اليمن من المنافسة بعد أن مني بهزيمته الثانية تواليا وبقي من دون رصيد.