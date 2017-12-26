والوثيقة الصادرة عن البنك المركزي اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون، تحمل عنوان "تعميم موجه إلى جميع البنوك العاملة في الجمهورية"، وتشير إلى "الحجز التحفظي على عدد من الحسابات البنكية وعددها 1223 حسابا.

وحسب مصادرنا، فإن الحسابات البنكية المذكورة تخص أشخاصا ومؤسسات وشركات.

وكانت ميليشيات الحوثي قد أرسلت قائمة بتلك الأسماء إلى البنك المركزي، في السابع من شهر نوفمبر الماضي، للحجز على أموالهم استعدادا لنهبها.

وتكشف الوثيقة فصلا جديدا من استنزاف الحوثيين للموارد اليمنية، لاستخدامها في الحرب ضد القوات الشرعية، المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.