وتقدم بيرنلي بشكل مفاجئ في الدقيقة الثالثة عبر آشلي بارنز من مسافة قريبة.

وفرض مان يونايتد ضغطا على منافسه، لكن بيرنلي نجح في مضاعفة التقدم في الدقيقة 36 من ركلة حرة رائعة نفذها البلجيكي ستيفن ديفور من مسافة بعيدة، لم يتمكن الحارس دافيد دي خيا من إنقاذها.

وأجرى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر تغييرين مع بداية الشوط الثاني، وأعاد لينغارد فريقه للمباراة عندما قلص الفارق من تسديدة بالكعب في الدقيقة 53.

وهيمن مان يونايتد على الشوط الثاني تماما، لكنه عجز عن اختراق دفاع بيرنلي، حتى تمكن لينغارد من خطف التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي مباراة أخرى، سجل تشلسي ثنائية في الشوط الثاني عبر المهاجم الإسباني العائد ألفارو موراتا ومواطنه ماركو ألونسو من ضربتي رأس، ليفوز 2-صفر على برايتون أند هوف ألبيون.

وزاد هذا الفوز الضغوط على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، بعد تعادله أمام بيرنلي.

وفي مباراة ثالثة، خطف البديل رمضان صبحي نقطة ثمينة لستوك سيتي، بتعادله 1-1 مع مضيفه هدرسفيلد تاون.

ومنح توم إينس هدرسفيلد تقدما مستحقا بعد 10 دقائق من مسافة قريبة، ليسجل أول أهدافه مع النادي.

وكان يتعين على هدرسفيلد الخروج بانتصار بعد ان سيطر على الشوط الثاني، لكن ستوك أدرك التعادل بعد ساعة من اللعب عبر الدولي المصري صبحي الذي حل بديلا للمدافع المصاب رايان شوكروس.