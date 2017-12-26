أبو ظبي - سكاي نيوز عربية ودع المنتخب اليمني بطولة كأس الخليج "خليجي 23" المقامة في الكويت، بتلقيه خسارة بهدف نظيف أمام نظيره البحريني، الثلاثاء، في منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.
وسجل جمال راشد هدف البحرين والمباراة الوحيد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، وهو الثاني له بعد هدفه في مرمى العراق في الجولة الأولى، بالمباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.
وغادر اليمن البطولة بعدما مني بالهزيمة الثانية، إثر خسارته في المباراة الأولى صفر-4 أمام قطر حاملة اللقب، التي تلتقي العراق في وقت لاحق.
وبات المنتخب اليمني ثاني منتخب يودع البطولة التي تشارك فيها 8 منتخبات، بعد خروج الكويت المضيفة من المجموعة الأولى، بخسارتها صفر-1 أمام سلطنة عمان، و1-2 أمام السعودية في الافتتاح.