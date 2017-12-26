وسجل جمال راشد هدف البحرين والمباراة الوحيد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، وهو الثاني له بعد هدفه في مرمى العراق في الجولة الأولى، بالمباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وغادر اليمن البطولة بعدما مني بالهزيمة الثانية، إثر خسارته في المباراة الأولى صفر-4 أمام قطر حاملة اللقب، التي تلتقي العراق في وقت لاحق.

وبات المنتخب اليمني ثاني منتخب يودع البطولة التي تشارك فيها 8 منتخبات، بعد خروج الكويت المضيفة من المجموعة الأولى، بخسارتها صفر-1 أمام سلطنة عمان، و1-2 أمام السعودية في الافتتاح.