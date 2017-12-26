وحلقت آخر طائرة ركاب من نوع بوينغ 747 في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مع شركة دلتا أيرلاينز، مما يعني نهاية تحليق الطائرة التاريخية مع الشركات الأميركية.

وانطلقت أول طائرة من هذا النوع في عام 1969، وأحدثت ثورة في عالم الطيران وقتها، بسبب حجمها العملاق غير المتعارف عليه، وسرعان ما أصبحت الطائرة الأكثر شعبية في العالم.

ولكن المنافسة التي واجهتها الطائرة الملقبة بـ"ملكة السماء" من قبل طائرات ركاب أقل وزنا، وبمحركين فقط عوضا عن أربعة، أدت لتراجع شعبيتها.

وعلى الرغم من تقاعد سرب الطائرة في الولايات المتحدة، إلا أن بعض شركات الطيران العالمية، مثل شركة لوفتهانزا الألمانية، لا تزال تستخدم الطائرة في رحلاتها.

ومن جهة أخرى، ستبقى طائرة بوينغ 747 الناقل الرسمي لنقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كونها طائرة "أير فورس ون"، والتي تستخدم حصريا لتوصيل رئيس الولايات المتحدة.