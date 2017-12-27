وكانت الطائرة آتية من سافانا في جنوب الولايات المتحدة. وجاء في بيان صادر عن الشركة أن الطائرة "بعيد هبوطها انزلقت وخرجت عن المدرج لبعض الوقت قرابة الساعة 19:15" .

وأضاف البيان "لا علم لنا بوقوع أي إصابة".

وفور إتمام الهبوط وتوقّف الطائرة، قال أحد الطيارين لبرج المراقبة: "كل شيء بخير، لقد انزلقنا قليلا بسبب الجليد"، بحسب ما جاء في تسجيل صوتي بثته قناة "إيه بي سي".

وروى عدد من المسافرين ما جرى، قائلين إن الطائرة انحرفت 180 درجة.

وقال جيري هوكانسا لإحدى وسائل الإعلام المحلية "شعرنا فجأة أن الطائرة تنزلق، ثم بدأت تدور".

وقال مسافر آخر يدعى ستيف شيسولم "كان الأمر مدهشا، لأن كلّ شيء كان عاديا، ثم فجأة بدأت الأمور تتعقد وتتسارع، لكن ابنتي ظلّت نائمة طول مدة الهبوط".