ووصل أحد هؤلاء ويبلغ من العمر 29 عاما بالطائرة من ستوكهولم، في وقت سابق الأحد، بينما جاء الثلاثة الآخرون، وأعمارهم 21 و23 و 30 عاما، من بلدات فلاردينع ودلف وغودا في جنوب غرب هولندا.

وأوردت الشرطة التي داهمت عدة منازل في هذه البلدات الثلاث، أنها ضبطت وثائق ولم تعثر على أسلحة أو متفجرات.

وأوضحت النيابة العامة أنه "لا توجد معلومات ملموسة تشير إلى هجوم إرهابي مخطط له، إلا أن الشرطة ومكتب النائب العام لا يريدان المخاطرة".

وجرى وضع المشتبه فيهم قيد الاحتجاز في انتظار مثولهم أمام المحكمة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

جدير بالذكر أن مواطنا هولنديا تم اعتقاله في روتردام، العام الماضي، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات في نوفمبر إثر إدانته بالتخطيط لاعتداء. وقد ضبطت الشرطة آنذاك بندقية هجومية وكمية كبيرة من الألعاب النارية.

ونجت هولندا حتى الآن من موجة الهجمات الإرهابية التي ضربت العديد من جيرانها الأوروبيين في السنوات الأخيرة.



