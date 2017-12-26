وتكفل كين بتسجيل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 22 و39 و67، فيما أحرز ديلي ألي (49) وهيونغ مين سون (51) هدفين آخرين لصاحب الملعب.

أما هدفا ساوثمبتون فسجلهما لاعب الوسط المهاجم المغربي سفيان بوفال في الدقيقة 64، وزميله الصربي دوسان تاديتش في الدقيقة 82.

ودخل كين (24 عاما) تاريخ الدوري الإنجليزي، بتسجيله الهدف رقم 37 له في عام واحد (رقم قياسي)، قبل أن يضيف الهدفين 38 و39.

وتفوق كين (24 عاما) بذلك على الرقم القياسي الذي دام 22 عاما، المسجل باسم آلان شيرر المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي، الذي أحرز 36 هدفا عام 1995 مع بلاكبيرن روفرز.

كما فض كين شراكة صدارة هدافي الدوري الممتاز مع محمد صلاح لاعب ليفربول، إذ أصبح بجعبته 18 هدفا مقابل 15 للمهاجم المصري الدولي.

ورفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد ساوثمبتون عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.