وانقض كين مهاجم منتخب إنجلترا على ركلة حرة نفذها كريستيان إريكسن في الدقيقة 22، ليلعب الكرة برأسه في الشباك.

ثم أحرز هدفيه الثاني والثالث (رقما 38 و39 هذا العام) من متابعة من داخل المنطقة لتمريرة عرضية في الدقيقة 39، ثم من انفراد بحارس الضيوف في الدقيقة 67.

وتجاوز بذلك كين رقم شيرر البالغ 36 هدفا، الذي حققه عام 1995 مع بلاكبيرن روفرز.

يشار إلى أن كين انفرد كذلك بصدارة قائمة الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفا، بفارق 3 أهداف عن المصري محمد صلاح نجم ليفربول.