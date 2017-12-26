وأعلنت الشركة، في تغريدة كتبتها باختصار مماثل لطريقة البرقيات، أن آخر رسالة تلغراف لها ستكون الجمعة المقبلة، وذلك بعد 171 عاما من انطلاقها.

وكانت بلجيكا واحدة من عدة بلدان قليلة لا تزال تقدم خدمة التراسل القديمة، فقد تخلت بريطانيا عنها في عام 1982، بحسب صحيفة "تلغراف".

أما الهند، التي كانت أكبر سوق برقية في العالم،فقد أغلقت نظام البرقيات في عام 2013، بعد 7 سنوات من إرسال الولايات المتحدة لبرقيتها الأخيرة.

ومن المقرر أن تحتفل الشركات الخمس التي لا تزال تقدم خدمات البرقيات، في زمن الرسائل الإلكترونية وتويتر والرسائل النصية وواتساب، بوقف بلجيكيا العمل بنظام البرقيات.