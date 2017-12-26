أبو ظبي - سكاي نيوز عربية انتشرت عناصر من القوات المسلحة المصرية، الثلاثاء، في محافظات عدة، لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد.
وذكر بيان للمتحدث العسكري أن العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع بدأت في تأمين الأهداف الحيوية، وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية.
وتهدف الدوريات المشتركة للجيش والشرطة لـ"بث الطمأنينة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، خلال الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد".