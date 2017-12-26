وذكر بيان للمتحدث العسكري أن العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع بدأت في تأمين الأهداف الحيوية، وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية.

وتهدف الدوريات المشتركة للجيش والشرطة لـ"بث الطمأنينة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، خلال الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد".