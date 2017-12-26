فقد نظم قطاع البحث الجنائي في القيادة العامة لشرطة دبي دورة في علم الحشرات الجنائي لضباط الإدارات العامة، عن طريق إعداد عينات حيوانية ضمن مجموعتين، إحداهما تعرضت لتغيرات المناخ والبيئة، والأخرى وضعت في بيئة داخلية.

واعتمدت الدورة على السياق التطبيقي، فأُخذت عينات للبقايا في فترات زمنية مختلفة، بهدف فهم كيفية وقوع الجريمة وملابساتها، وتحديد الزمن التقريبي لوقوع الوفاة أو الجريمة وفقا لطور حياة الحشرات.

وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالنيابة أحمد المهيري إن الدورة تواكب كافة التخصصات العلمية في مجال التكنولوجيا والكيمياء والفيزياء والعلوم الجنائية بمختلف تخصصاتها.

وأضاف المهيري، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لشرطة دبي على فيسبوك، الاثنين، أن علم الحشرات الجنائي يلعب دورا أساسيا في الكشف عن ملابسات الجرائم وغموضها، والقبض على الجناة بالأدلة العلمية القاطعة، وهو ما يرسخ الأمن والأمان في المجتمع.

وأوضح المهيري أن الحشرات عامل بالغ الأهمية في عملية التحلل البيولوجي للجثث، وعلم الحشرات الجنائي المستند إلى دراسة ومعرفة طور حياة الحشرة وتطور نموها وفقا لكل نوع.

وأكد أن الاستعانة بهذا العلم يمكن الخبراء من استنتاج معلومات مؤكدة ودقيقة حول مكان حدوث الوفاة أو الجريمة، وتحديد زمن الوفاة بالساعات والأيام والأشهر أيضا، وإن كانت قد وقعت في الليل أو النهار، وهو ما يلعب دورا أساسيا في تبرئة أو إدانة المتهم.