وأوضح شويغو "اعتمد رئيس الأركان الأسبوع الماضي هيكل القاعدتين في طرطوس وحميميم. بدأنا إقامة وجود دائم هناك".

وأعلن الكرملين، في أكتوبر الماضي، إقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اتفاقية مع الحكومة السورية تسمح لروسيا باستخدام قاعدة حميميم الجوية في سوريا لأجل غير مسمى.

وأمر بوتن، مؤخرا، خلال زيارة له إلى حميميم، بسحب الجزء الأكبر من القوات الروسية من سوريا.