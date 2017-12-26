أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن روسيا بدأت التأسيس لوجود دائم في قاعدتيها الجويتين بسوريا في طرطوس وحميميم.
وأوضح شويغو "اعتمد رئيس الأركان الأسبوع الماضي هيكل القاعدتين في طرطوس وحميميم. بدأنا إقامة وجود دائم هناك".
وأعلن الكرملين، في أكتوبر الماضي، إقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اتفاقية مع الحكومة السورية تسمح لروسيا باستخدام قاعدة حميميم الجوية في سوريا لأجل غير مسمى.
وأمر بوتن، مؤخرا، خلال زيارة له إلى حميميم، بسحب الجزء الأكبر من القوات الروسية من سوريا.
وذكر بوتن أمام القوات الروسية في قاعدة حميميم أن "القوات الروسية والسورية دمرت واحدة من أقوى الجماعات الإرهابية العالمية خلال نحو عامين فقط".