وذكر ابنها ريان أوريتش أن والدته، أرملة الممثل روبرت أوريتش، كانت تعاني من السرطان، وقد توفيت وهي محاطة بأبنائها وأفراد أسرتها.

وأوضح "كانت ممثلة وراقصة باليه وعاشت حياتها على أكمل وجه. لم تكن تعاني من أي ألم، لكن بعد قرابة 4 أسابيع من تشخيص إصابتها بسرطان المخ المميت، كانت قد اكتفت ولفظت آخر أنفاسها على هذه الأرض الساعة 7:22 مساء".

ورأت مينزيس أوريتش النور في تورنتو، وكان أول أدوارها على الشاشة في المسلسل التلفزيوني "ذا فارمرز دوتر"، قبل أن يتم اختيارها لتؤدي دور لويزا فون تراب، الابنة الثالثة من أبناء فون تراب السبعة في فيلم (صوت الموسيقى) الذي أنتج عام 1965.

وأحرز الفيلم، وهو معالجة سينمائية لمسرحية موسيقية، نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، وفاز بخمس جوائز أوسكار بينها جائزة أفضل فيلم.



