ولم يتقدم أي من الفريقين بأكثر من تسع نقاط في مواجهة متكافئة بين طرفي نهائي الموسم الماضي، الذي انتصر فيه وريورز في خمس مباريات.

وشهدت نهاية اللقاء أحداثا مثيرة، خاصة عندما كسر كلاي تومسون التعادل بتصويبة ثلاثية، ودافع كيفن دورانت عن التقدم بتدخلين حاسمين على ليبرون جيمس، لينتصر ووريورز على جيمس ورفاقه.

وأحرز دورانت 25 نقطة ليتصدر لاعبي وريورز الذي فاز بست من مبارياته السبع الأخيرة بملعبه ضد كافاليرز.

وسجل كيفن لاف 31 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة مع كافاليرز، بينما اكتفى جيمس باحراز 20 نقطة.