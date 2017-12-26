ورغم ما شهده عام 2017 من عدد كبير من الساعات الذكية الجديدة المطروحة في الأسواق، إلا أن مؤشر مبيعات التكنولوجيا "التي يتم ارتداؤها" في هبوط مستمر، حسب ما أشار تقرير لشركة بحوث الأسواق "إي ماركيتر".

ومن الأمور التي ذكرها التقرير أن السماعات الذكية، مثل "بيتس" التي اشترتها شركة "أبل"، قد تجاوزت مبيعات الساعات الذكية.

وبدأت شركة "إي ماركيتر" بالتنبؤ بمبيعات الساعات نهاية عام 2015، وتوقعت أن يكون نسبة زيادة عدد مستخدمي الساعات إلى 60 بالمئة بين البالغين في الولايات المتحدة، إلا أن نمو المستخدمين بلغ 24.7 بالمئة فقط.

وتوقعت الشركة أن يهبط معدل المستخدمين إلى 11.9 بالمئة بحلول عام 2018، وسيهبط إلى عدد واحد في 2019.

وقد تتنبأ هذه الاحصاءات بنهاية عاجلة للساعات الذكية، التي لم تستطع إقناع المستخدمين بالشكل المتوقع، على الأقل في الولايات المتحدة.