وتنطلق الثلاثاء مباريات المرحلة 20 من الدوري الذي يتصدره سيتي بفارق 13 نقطة عن يونايتد الثاني، ويستضيف "الشياطين الحمر" بيرنلي، الثلاثاء، بينما يلاقي سيتي الأربعاء مضيفه نيوكاسل يونايتد.

وتقام غالبية مباريات المرحلة الثلاثاء، بينما تقام مباراة سيتي الأربعاء، ومباراة كريستال بالاس وأرسنال الخميس في ختام المرحلة.

وقال مورينيو لقناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، "انا لا أتحدث فقط عن الفرق المحظية التي ستتمتع بستة أيام للتعافي والاستمتاع والاستعداد للمباراة المقبلة، لكن أيضا الفرق الذي ستتمتع بوقت أكثر منا، على سبيل المثال الفرق التي تلعب بعد غد (الأربعاء)".

وأضاف: "هذا اليوم الإضافي يعني الكثير" خلال هذه الفترة من الموسم، التي يكون جدول مباريات الدوري الإنجليزي مزدحما خلالها".