وذكر مجلس الدولة الصيني، على موقعه الإلكتروني، أن الهدف هو مراقبة مساحة المدينة، في إطار برنامج سيجري تنفيذه بين 2017 و2035.

وبموجب الإجراءات الجديدة، ستفرض السلطات قيودا على البناء، إذ لن يجري السماح خلال هذه المدة سوى بتعمير 3200 كيلومتر مربع.

وتقدم السلطات الصينية تعريفا لـ"لمرض المدينة الكبيرة" باعتباره وضعا تصبح فيه الحاضرة الكبرى معرضة لمشكلات التلوث والاختناق المروري وحصول عجز في تقديم الخدمات العامة مثل التعليم والصحة.

وتعاني مدن صينية عدة من أزمة سكن، ووصل عدد سكان شنغهاي في عام 2015 إلى 24.15 مليون، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية.