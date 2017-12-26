ويؤكد ذلك ما قالته منظمة العفو الدولية وأسرة المتهم. حسب رويترز.

واتهمت السلطات الإيرانية أحمد رضا جلالي، وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا وهو جامعة طبية في ستوكهولم، بتقديم معلومات لإسرائيل للمساعدة في اغتيال علماء نووين بارزين.

واعتقل جلالي في إيران في أبريل نيسان 2016 وأدين بالتجسس فيما بعد. وتقول منظمة العفو الدولية إنه نفى الاتهامات.

وقُتل أربعة علماء إيرانيين على الأقل في الفترة من عام 2010 إلى 2012 فيما زعمت طهران إنها عمليات اغتيال لتخريب جهودها لتطوير الطاقة النووية.

وأعدمت إيران رجلا شنقا في 2012 فيما يتعلق بعمليات القتل وقالت إنه كان عميلا لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

وذكر موقع (ميزان) التابع للسلطة القضائية الإيرانية الاثنين أن مدعي طهران عباس جعفري دولت أبادي قال إن المحكمة العليا أيدت مؤخرا الحكم بإعدام جلالي.

وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن وكذلك زوجة جلالي هذا الشهر إنه تم إبلاغ محامي جلالي بأن المحكمة العليا نظرت قضيته وأيدت حكم الإعدام.

وأذاع التلفزيون الرسمي الإيراني الأسبوع الماضي ما قال إنها اعترافات جلالي. وقالت زوجته إن المحققين أجبروه على قراءة الاعتراف.

كان جلالي في رحلة عمل في إيران عندما اعتقل وأرسل إلى سجن إيفين. وقالت العفو الدولية إنه وضع في حبس انفرادي لمدة ثلاثة أشهر وتعرض للتعذيب.

وقالت إنه كتب رسالة داخل السجن في أغسطس، قال فيها إنه اعتقل لرفضه التجسس لصالح إيران.

وأدانت السويد الحكم في أكتوبر وقالت إنها ناقشت الأمر مع مبعوثين إيرانيين.

وطالب 75 حائزا على جائزة نوبل السلطات الإيرانية الشهر الماضي بإطلاق سراح جلالي كي يتسنى له "مواصلة عمله العلمي لصالح البشرية".