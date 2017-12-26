وكان هوس أول أباطرة الصين بالحياة الأبدية معروفا وقد شيد ضريح شيان الضخم تحت الأرض في شمال البلاد الذي يضم أكثر من ثمانية آلاف جندي مصنوع من الفخار بغية حماية في الحياة الأخرى. واكتشف هذا الجيش في العام 1974.

وعند دراسة النصوص التي عثر عليها 2002 في عمق بئر في إقليم هونان (وسط)، قال علماء الآثار إن كين شيهوانغ أمر في البحث على الصعيد الوطني بإكسير يضمن الحياة الأبدية.

ويتضمن النص مرسوما صادرا عن الإمبراطور بهذا الخصوص فضلا عن أجوبة مُحرَجة بعض الشيء من السلطات المحلية أمام استحالة إرضاء الإمبراطور.

وذكرت وكالة أنباء "الصين الجديدة" أن "بلدة تحمل اسم - دوشيانغ- أكدت في ردها أن أي علاج عجائبي لم يكتشف بعد ملمحة إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة".

وأشارت بلدة أخرى تدعى لانغيا في إقليم شاندونغ الحالي (شرق) إلى "عشبة تنبت في جبل مقدس".

لكن يبدو أن هذه النبتة السحرية لم يكن لها أي تأثير إذ أن كين شيهوانغ توفي وفق المؤرخين العام 210 قبل الميلاد بعد حكم دام 11 عاما.

وكتب النص على مجموعة من الألواح الخشبية المربوطة ببعضها البعض بحبال رفيعة. وكانت هذه التقنية الوسيلة الأكثر استخداما للكتابة في الصين قبل اكتشاف الورق في مطلع الألفية الأولى من حقبتنا.

وعثر على 36 ألف من هذه الألواح الخشبية الضيقة التي تحوي أكثر من مئتي ألف حرف صيني مكتوبة بخط اليد عموديا في عمق بئر في غرب هونان 2002. ويستمر علماء الآثار بدراستها لفهم معناها.

وقد سيطر كين شيهوانغ وهو ملك ولاية كين في الأساس، تدريجا على الممالك الستة الأخرى التي كانت تتشكل منها الصين موحدا البلاد في العام 221 قبل الميلاد وأطلق عليها الإسم الذي لا تزال تعرف به في الغرب. وكان حاكما مستبدا، ويقال إنه أمر بتشييد سور الصين العظيم وحرق كتب وأعدام مثقفين.