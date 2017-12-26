وتوفي رجل عمره 39 عاما خلال تزلجه قرب منطقة هوفاثورن بعد أن جرفه انهيار جليدي صباح الاثنين.

وحسب رويترز، قالت الشرطة في منطقة جروبوندن في غرب سويسرا، إنها عثرت على جثة سائح فرنسي (31 عاما) مفقود منذ يوم السبت بعدما حاول تسلق جبل جلاتوانغ بمفرده عقب تزلجه مع صديقته.

وفي حادث آخر قالت محطة (إس.آر.إف) نقلا عن الشرطة إن امرأة كانت ضمن ثلاثة غطتهم ثلوج كثيفة خلال عاصفة في واليس يوم السبت قد توفيت.

كان الثلاثة يتنزهون على ارتفاع 2700 متر في منطقة سانت لوك عندما وقع الحادث. وتمكن أحدهم من تحرير نفسه والاتصال بالطوارئ التي هرعت لإسعافهم. ونقل الثلاثة بالطائرة إلى مستشفى حيث توفيت الأحد المرأة البالغة من العمر 29 عاما.