وحسب رويترز، يقام مهرجان بارانداس الذي يعود لقرون مضت في مدينة ريميديوس بوسط البلاد يوم 24 ديسمبر من كل عام ويجذب آلاف الكوبيين وبعض السائحين.

وقال موقع كوباديبيت الإخباري التابع للحكومة على الانترنت نقلا عن السلطات إن المصابين بينهم حالات "خطيرة للغاية وبعضها أقل خطورة".

وأوضح الموقع أن كل الجرحى محليون على ما يبدو. وقالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات تباشر التحقيق لمعرفة سبب الانفجار.