وتقدم الأهلي عبر عبد الله السعيد (61 من ركلة جزاء)، وعادل وادى دجلة بواسطة أحمد الشناوي (62).

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة حافظ بها على المركز الثاني، بفارق 4 نقاط خلف الإسماعيلي الفائز على مصر المقاصة 4-1 السبت، بينما بات رصيد وادي دجلة 15 نقطة في المركز 14.

ونقل الموقع الإلكتروني للأهلي عن مدرب الفريق البدري قوله إن الفريق "عانى من سوء التوفيق والتسرع، مما تسبب في التعادل مع فريق وادي دجلة"، معتبرا أن الأهلي "كان الفريق الأفضل في المباراة، والأكثر ضغطا (...) وكان يجب أن يترجم الضغط إلى أهداف".

وأجرى البدري تغييرات في تشكيلته لتعويض غياب النيجيري جونيور أغايي الموقوف وإصابة ثلاثي الدفاع سعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعه. وعاد محمد الشناوي لحراسة المرمى عقب شفائه من الإصابة والمغربي وليد أزارو من الإيقاف.

إلى ذلك، تعادل طلائع الجيش سلبا مع ضيفه الاتحاد السكندري.

وبهذه النتيجة، رفع الطلائع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، والاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر.