وسجل أحمد مبارك "كانو" هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وكانت السعودية تعادلت مع الإمارات سلبا في المجموعة ذاتها.

وتصدرت السعودية في نهاية الجولة الثانية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام الامارات، وحصدت عمان أول 3 نقاط لها، وخرجت الكويت العائدة من إيقاف دولي لأكثر من عامين من دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي بتلقيها الخسارة الثانية.

وكانت الكويت خسرت أمام السعودية 1-2، وعمان أمام الإمارات صفر-1 في الجولة الأولى. وفي الجولة الأخيرة لهذه المجموعة الخميس، تلتقي السعودية مع عمان والإمارات مع الكويت.