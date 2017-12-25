وولد عيسى في 1939 وبدأ مشواره بكتابة القصة القصيرة قبل أن تستهويه الكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي.



وعمل بصحيفة الجمهورية وشارك في تأسيس العديد من المجلات والصحف المصرية كما شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة.

وأصدر أول كتبه (الثورة العرابية) عام 1979 لتتوالى بعده الكتب في مجالات مختلفة مثل (حكايات من دفتر الوطن) و(شخصيات لها العجب) و(رجال ريا وسكينة) و(دستور في صندوق القمامة) و(تباريح جريح) و(مثقفون وعسكر).