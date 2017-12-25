وقال موقع "ذا صن" البريطاني، إن السائح وصديقته كانا من بين عشرات الأشخاص الذين ينتظرون أمام قصر ساندرينغهام لرؤية العائلة المالكة.

وكانت "سكاي نيوز" تسأل الأشخاص لماذا يقفون اليوم أمام القصر؟"، قبل أن يفاجئ الرجل الأميركي الجميع ويقول "لأنني أريد قضاء ما تبقى من أعياد الميلاد معها".

ثم نزل مايكل ميتز، من ولاية ويسكونسن، على ركبته وطلب من صديقته الزواج قائلا "هل تقبلين الزواج بي؟" فتفاجأت آشلي ميليكان، وأجابت "نعم أقبل.. يا إلهي يا إلهي"، ثم تعانقا، وسط تصفيق وهتافات الحاضرين.

وقال الطرفان إنهما يخططان للزواج في عام 2020.