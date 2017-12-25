وقال سيليانوف، في مقابلة مع تلفزيون روسيا 24 التابع للدولة، "المتعاملون المحترفون في السوق هم من يجب أن يتداولوا العملات الرقمية وليس الأشخاص العاديين".

ووافقت السلطات الروسية في أكتوبر على تنظيم سوق العملات الرقمية، وتعهدت بوضع آلية العمل الخاصة بتنظيم السوق في موعد أقصاه نهاية العام.

وتتزايد شعبية عملة بيتكوين الرقمية التي ظهرت في منتصف عام 2010 في أنحاء العالم، حيث تعد بأرباح مستدامة.

وبلغ سعر تداول عملة البيتكوين الواحدة في أحدث تعاملات نحو 14 ألفا و200 دولار مقارنة مع أقل من دولار واحد عندما بدأ تداولها.