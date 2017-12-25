وقالت المحامية غابي لافكي إن "المحكمة قررت تمديد اعتقال عهد التميمي (16 عاما) مدة أربعة أيام حتى الخميس بحجة أنها تشكل خطرا على أمن الدولة"، وفق "فرانس برس".

وكانت المحكمة ذاتها الواقعة غربي رام الله وسط الضفة الغربية، قد رفضت الأحد طلبا بالإفراج عنها بكفالة مالية لحين محاكمتها.

وظهرت الفتاة لحظة دخولها إلى قاعة، وهي مكبلة اليدين ومحاطة بعناصر من الأمن الإسرائيلي.

ويسلط اعتقال عهد التميمي الضوء على سياسة الاحتلال الإسرائيلي الذي سجن المئات من الأطفال والقاصرين خلال العام 2017، كما تبرز أيضا شجاعتها في مواجهة جنود الاحتلال

وشنت وسائل الإعلام الإسرائيلية حملة تحريض غير مسبوقة على عهد، لنشاطاتها في مواجهة الجنود وتوثيق اعتداءاتهم على قريتها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت عهد الأسبوع الماضي، بعد انتشار شريط فيديو تظهر فيه مع فتاة أخرى، تتحديان جنديين إسرائيليين خلال وقوفهما أمام منزل أسرتهما في قرية النبي صالح قرب رام الله.

وقعت الحادثة أثناء يوم من الاشتباكات في أنحاء الضفة الغربية ضد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

يشار إلى أن عهد دأبت منذ طفولتها على المشاركة في المظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وظهرت في فيديوها سابقة وهي تواجه بشجاعة الجنود الإسرائيليين.