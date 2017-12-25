ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في الليغا بـ31 نقطة، مبتعدا بـ14 نقطة عن المتصدر برشلونة.

وضيّع النادي الملكي فرصة تقليص الفارق عن غريمه برشلونة، خلال مبارة الكلاسيكو التي أجريت السبت وانتهت لصالح الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف نظيفة.

وتقول "الماركا" إن تجاوز الريال فارق 14 نقطة من أجل الوصول إلى برشلونة ومنافسته على اللقب "عقبة يصعب التغلب عليها".

وذكرت أن الهدف الذي يجب أن يضعه زيدان أمام عينيه الآن هو دوري أبطال أوروبا، مضيفة "لذلك يملك المدرب حاليا 50 يوما للتحضير لهذه المنافسة".

وسيستقبل ريال مدريد، على ملعب سانتياغو برنابيو، باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16 من "التشامبيونزليغ"، وذلك يوم 14 فبراير من العام المقبل.

كما أوضحت أن على رئيس الفريق فلورنتينو بيريز التفكير جيدا قبل اتخاذ "قرارات كبيرة" شهر يناير المقبل، أي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بغية تجنب الأخطاء التي ارتكبت في الماضي.