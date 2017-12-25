ورفع كل منتخب رصيده إلى أربع نقاط، بعدما فازت السعودية 2-1على الكويت وتغلبت الإمارات 1-صفر على عمان في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

وجاءت المباراة متوازنة بين الطرفين، وكانت أخطر فرصة من نصيب السعودية، عندما سدد مختار فلاتة كرة رائعة في الشوط الأول لكن الحارس خالد عيسى أخرجها ببراعة.

وقبلها سدد علي مبخوت مهاجم الإمارات كرة بجوار القائم في الدقيقة 11.