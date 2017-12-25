وأوردت وكالات الأنباء أن اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا صوتت لمنع نافالني من خوض انتخابات، لأنه غير مؤهل بسبب "إدانة جنائية سابقة".

وصوت 12 من أعضاء اللجنة وعددهم 13 عضوا لصالح منع نافالني من الترشح، فيما امتنع عضو واحد في اللجنة عن التصويت.

ويقول المعارض الروسي إن الإدانة التي حكم فيها عليه بالسجن مع وقف التنفيذ كانت بدوافع سياسية، لمنعه في نهاية المطاف من منافسة بوتن الذي يحكم روسيا منذ عام 2012.

وتعود فصول القضية إلى عام 2009 عندما أدانت محكمة نافالني باختلاس أموال، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ.

وسجن نافالني (41 عاما) ثلاث مرات هذا العام، واتهم بانتهاك القانون بتنظيم اجتماعات عامة ولقاءات جماهيرية عدة مرات.

ودعا المعارض الروسي أنصاره بعد القرار إلى مقاطعة الانتخابات المقررة في الـ 18 من مارس المقبل، وأكد أنه "لن يعترف بالنتائج".

وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس فلاديمير بوتن في طريقه للفوز بسهولة ليبقى في السلطة حتى عام 2024.