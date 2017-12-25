وذكر بيان عسكري أنه "في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على 8 تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على آخر بوسط سيناء".

وأضاف البيان، الذي نشر على حساب المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في فيسبوك، أنه "تم اكتشاف وتدمير 8 مخابئ، ودراجة نارية، وعبوة ناسفة".

وأكد بيان المتحدث العسكري أن قوات الجيش الثالث الميداني "تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية وسط سيناء".

وتشن القوات المسلحة في سيناء حملة متواصلة على الجمعات المتشددة التي صعدت من هجماتها الإرهابية ضد الجيش والشرطة والمدنيين، عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.