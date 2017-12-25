وجاءت مواجهات الدور الـ 32 بمواجهة حامل اللقب الهلال مع هجر، والأهلي الوصيف مع الشعلة، والكوكب مع الاتحاد، والنصر في مواجهة الزلفي، والقادسية وجدة، والوحدة مع النجوم.

وسيستضيف والوطني الفيصل، كما سيقابل القيصومة فريق الفيحاء، والفتح مع الحزم، وأحد مع العروبة، والاتفاق مع الطائي، والشباب مع نجران، والباحة مع الخليج، والمجزل مع الباطن، والتعاون مع ضمك، وأخيرا الرائد مع النهضة.

يذكر أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ينال مبلغ 10 ملايين ريال كأعلى جائزة مسابقة في الشرق الأوسط، وسيحصل الوصيف على 5 ملايين ريال.