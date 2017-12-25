وتعكس هذه البيانات تأثر الاقتصاد القطري، بعد مقاطعة الدول العربية، الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة المصرة على على دعم الإرهابيين لضرب استقرار المنطقة.

وذكر التقرير أن الأسهم القطرية ستبدأ عام 2018 بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2010، مقارنة بأقرانها من الأسواق الناشئة.

وقد أدت عملية بيع الأصول بسبب مقاطعة عدد من الدول لقطر لدعمها الإرهاب، إلى هبوط قيم المؤشر.

ورغم أن المؤشر قلص الخسائر خلال الأسبوعين الماضيين، على أساس التفاؤل بأن ميزانية عام 2018 سوف تدعم النمو الاقتصادي للبلاد، فإنه لا يزال منخفضا بنسبة 18 بالمائة في 2017، وهي ثاني أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية على الصعيد العالمي من حيث الدولار.