وأوردت وكالة "معا" الفلسطينية، الاثنين، أن أورن حازان النائب عن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، اعترض حافلة أهالي الأسرى المنطلقة من قطاع غزة قبيل وصولها إلى سجن نفحة الصحراوي حيث يقبع أبناؤهم.

ويظهر حازان، في الفيديو، وهو يتحدث بلغة عبرية وأحيانا بعربية ركيكة موجها شتائمه إلى والدة أسير: "ابنك الحشرة ماذا صنع؟"، وسارعت المرأة الفلسطينية إلى القول:" لن أجيب على السؤال.. ابني ليس حشرة.. ابني سيد الرجال والكلب هو اللي بيقول عنه كلب".

وعاد البرلماني إلى كيل الشتائم وكان أحدهم يحاول ترجمة كلام النائب المتطرف إلى العربية، لكن والدة الأسير ردت عليه مجددا.

وكانت منظمات إسرائيلية أعلنت في وقت سابق نيتها إعاقة طريق حافلات عائلات الأسرى الفلسطينيين الذين ينوون زيارة أبنائهم القابعين خلف القضبان.

ولحازان مواقف عنصرية عدائية تجاه الفلسطينيين والعرب.

سلوك همجي

وفي وقت لاحق، أصدر نادي الأسير الفلسطيني بيانا دان فيه "قيام مجموعات من الإسرائيليين يقودهم عضو الكنيست الموتور والقذر أورن حازان باعتراض الحافلة التي تقل عائلات الأسرى من قطاع غزة، المتوجهين لزيارة أبنائهم في معتقلات الاحتلال".

واعتبر النادي "أن هذا السلوك الهمجي يتم بتوجيه من الحكومة الإسرائيلية، وهو تعبير عن حالة من الإفلاس والشعور بالفشل في إحداث اختراق بقضية الاتفاق على إجراء صفقة تبادل جديدة".

وقال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، "إن على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات عملية مسؤولة من أجل التسريع في إتمام صفقة تبادل جديدة.. بدلاً من دفع بعض المتطرفين للقيام بتصرفات وحشية بحقّ عائلات الأسرى، وليس من شأنها إحداث أي تقدّم في إتمام الصفقة".