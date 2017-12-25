وبدأ خط "ماغينتا لاين"، الذي يبلغ طوله 12.6 كيلومترا، الخدمة، الاثنين، بين مدينتي نيودلهي ونويدا.

وذكرت شركة مترو دلهي أن القطار الآلي سيعمل بواسطة سائق في البداية، لكنه يستطيع التحرك بدون سائق في المستقبل.

يذكر أن قطارا هنديا ارتطم بجدار مستودع الأسبوع الماضي، ما أثار قلقا بشأن تكنولوجيا التشغيل الآلي للقطارات في البلاد.

ومع ذلك، قالت الشرطة إن خطأ بشريا كان السبب في وقوع الحادث.

ماغينتا لاين هو أحدث إضافة لنظام مترو دلهي، الذي افتتح قبل 15 عاما ويغطي أكثر من 200 كيلومترا في البلاد.