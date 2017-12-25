وجاء ذلك بعدما قرر أحد أثرياء محافظة الشرقية استضافة عشرات الفلسطينيين المهجرين من قبيلة النامولي، التي كانت تسكن في بئر السبع.

وساعد الثري واسمه فاضل عدد من السكان على تملك قطع أراض تضامنا معهم وتخفيفا لمعانتهم.

ومع مرور السنين أطلق السكان على القرية اسم "جزيرة فاضل" تقديرا لدوره في مساعدتهم، وتحولت القرية إلى مجتمع فلسطيني على أرض مصرية.