وذكرت الشرطة أن السيارة، التي اصطدمت بالمجموعة الأولى من الأبواب الزجاجية على منزل فيلي برانت الذي تحول إلى مقر للحزب، كانت ملغومة باسطوانات البنزين وعبوات الغاز. وأخمد نظام الإطفاء بالمبنى حريقا نشب نتيجة الاصطدام.

ولم تكشف السلطات عن هوية السائق واكتفت بالقول إنه يبلغ من العمر 58 عاما.

ولم يتضح لماذا اختار الرجل مقر الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي من المقرر أن يبدأ مفاوضات للاستمرار في الحكم 4 سنوات أخرى داخل الائتلاف الحاكم مع المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل.

ونقل الرجل إلى مستشفى للعلاج من جروح سطحية. ولم يصب غيره بأذى. وتحقق الشرطة وأجهزة الأمن في الأمر.