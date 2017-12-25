وجاء في بيان صادر عن الأوركسترا: "بعد كشف معلومات تتعلق بالسيد شارل دوتوا قررت اللجنة التنفيذية لأوركسترا مونتريال السيموفونية بدء إجراءات للتحقق من احتمال وجود تحرش جنسي داخلها" مشيرا إلى أن طرفا مستقلا باشر التحقيق.

ونفى شارل دوتوا (81 عاما)، والذي تولى قيادة أوركسترا مونتريال السيموفونية مدة 25 عاما (1977-2002) نفيا قاطعا، السبت، أن يكون ارتكب تحرشا جنسيا كما هو متهم واصفا الاتهامات بأنها "صادمة".

ورفعت الشكوى بعدما كشفت 4 نساء هن 3 مغنيات أوبرا وعازفة أن شارل دوتوا اعتدى عليهن جنسيا بين عامي 1985 و2010 على ما ذكرت معلومات أوردتها وكالة "أسوشييتد برس".

وإثر كشف هذه المعلومات قررت 5 فرق أوركسترا عالمية من بينها أوركسترا لندن الفلهرمونية الملكية وأوكسترا نيويورك الفلهرمونية وقف تعاونها مع المايسترو السويسري.