وسجل ياسر الشهراني الهدف الوحيد في الدقيقة 55 فارتفع رصيد الهلال الى 30 نقطة وأصبح على بعد نقطة من الأهلي المتصدر، وله مباراتان مؤجلتان مع الفيصلي الرابع والاتفاق الثالث عشر قبل الأخير.

وفي المقابل، وقف رصيد التعاون عند 17 نقطة وبقي في المركز التاسع بفارق الأهداف أمام القادسية والفتح.

وسيطر الهلال على معظم مجريات الشوط الأول، وصوب مهند فلاته كرة قوية علت العارضة (8)، وأضاع السوري عمر خربين فرصة سهلة عندما وجد نفسه أمام المرمى لكنه تباطأ في التسديد ليبعد الدفاع الكرة (10)، وتصدى حارس التعاون المخضرم المصري عصام الحضري لانفراد سالم الدوسري (13).

وعلى عكس المجريات، كاد التعاون يخطف هدفا لولا براعة الحارس عبد الله المعيوف الذي تصدى لكرة السيراليوني الحاج كامارا (31) قبل أن يهدر زميله سعيد الدوسري فرصة هدف محقق عندما واجه المرمى وصوب الكرة فوق العارضة (35) .

وفي الشوط الثاني، نجح الهلال في افتتاح التسجيل إثر كرة عرضية استقبلها ياسر الشهراني ولعبها قوية داخل المرمى (55).

وكاد الهلال يضاعف النتيجة لولا يقظة عصام الحضري الذي تصدى لكرة سالم الدوسري قبل أن يبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (61)، تبادل بعد ذلك الفريقان الهجمات دون أن ينجحا في التسجيل.

وفي مباراة ثانية على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، واصل الفيحاء نتائجه المميزة وحقق فوزه الثالث تواليا عندما أسقط مضيفه الاتحاد بهدف سجله الكولومبي دانيا اسبريا (75).

ورفع الفيحاء رصيده إلى 19 نقطة وتقدم إلى المركز الثامن، وبقي الاتحاد خامسا وله 22 نقطة.