ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية ولم يبلغ عن إصابة أي شخص حتى الآن.

وقالت مسؤولة بمنطقة إزار شرقا للأسوشيتد برس الأحد إن معظم المتزلجين تم إجلاؤهم بعد أن أمضوا ساعة أو ساعتين على المسار المعلق في منتجع شامروس.

وتتحرك الكراسي المعلقة على ارتفاع 25 مترا فوق سطح الأرض.

وقالت فيولين ديماريه، المسؤولة بالمنطقة، إن مروحيتين تابعتين للأمن المدني أنزلتا عناصر إنقاذ على كل عربة لفتح السقف وإخراج المتزلجين من داخلها وإنزالهم إلى مكان آمن.

وأضافت ديماريه أن عملية الإنقاذ ينبغي أن تكتمل قبل حلول الليل.