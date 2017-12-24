وظهرت الفتاة، البالغة من العمر 16 عاما، لحظة دخولها إلى قاعة المحكمة الإسرائيلية، وهي مكبلة اليدين ومحاطة بعناصر من الأمن الإسرائيلي.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت عهد، بعد انتشار شريط فيديو تظهر فيه مع فتاة أخرى، تتحديان جنديين إسرائيليين خلال وقوفهما أمام منزل أسرتهما في الضفة الغربية.

ويسمع في الفيديو صوت امرأة تتحدث بالعربية، وتسأل الفتاة عن صحتها، قبل أن تتقدم نحوها محامية وتتحادثان بصوت خافت.

وتستمر المرأة في سؤال عهد عن صحتها وتقول لها "عهد أنت منيحة"، لترد الفتاة والابتسامة تعلو وجهها "الحمد الله".

يشار إلى أن عهد دأبت منذ طفولتها على المشاركة في المظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وظهرت في فيديوها سابقة وهي تواجه بشجاعة الجنود الإسرائيليين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن المحكمة الإسرائيلية رفضت الإفراج عن عهد، المعتقلة بتهمة "الاعتداء" على جنود إسرائيليين.