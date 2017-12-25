ويكشف الفيديو احتجاج الراهب من خلال إضرام النار بجسده، وذلك في حي كيرتي بمقاطعة نغابا في التبت.

وأفاد شهود عيان بأن الرجل كان يرفع ملصقا ثم صاح داعيا إلى الحرية للمنطقة، قبل أن يضرم النار في نفسه.

وذكرت إدارة التبت المركزية أنها تشعر بالقلق إزاء عدد التبتيين الذين يقتلون أنفسهم احتجاجا على "الاحتلال الصيني".

وأضافت "ما لا يقل عن 151 من التبتيين أشعلوا النار في أجسادهم منذ عام 2009". وتابعت "يتعين على الحكومة الصينية أن تدرك أن هذه القضية تقع على عاتقها".

وقالت "الميرور" إن هوية الراهب وحالته بعد الحريق غير معروفة. وتحكم الصين التبت منذ عام 1950، وفر الزعيم الروحي للتبت الدلاي لاما إلى المنفى في الهند عام 1959، بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني.