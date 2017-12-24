ووزع "سانتا كلوس"، بعد ساعات قليلة من انطلاق رحلته، مليار هدية، وفق عدّاد "نوارد".

ووفق ما ذكره موقع "سي بي سي"، فإن بابا نويل انطلق من القطب الشمالي على متن عربته التي تجرها تسعة غزلان، وعبر اليابان عند الساعة 14,03 بتوقيت غرينيتش بعد مرور سريع على أستراليا.

ويتلقى متطوعون، سنويا، اتصالات هاتفية من أطفال يمكنهم أيضا متابعة تنقلات الرجل العجوز الملتحي الافتراضية عبر حساب خاص على "تويتر".

وأطلقت هيئة "نوراد" العسكرية خطا هاتفيا مخصصا للأطفال سنة 1955، قبل أن تنشئ موقعا إلكترونيا يهدف إلى تتبع تحركات بابا نويل بثماني لغات.

يشار إلى أن مهمة مراقبة سانتا كلوس أصبحت شهيرة لدرجة يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا المساعدة على تلقي الاتصالات.

وشرعت القيادة الأميركية الشمالية للدفاع الجوي الفضائي، التي تعنى أصلا بشؤون الدفاع الجوي، في تولي هذه المهمة قبل ستة عقود عندما نشرت سلسلة المتاجر الكبرى "سيرز" إعلانا في صحيفة محلية في كولورادو وضعت فيه رقما يتيح التواصل مع سانتا كلوس، إلا أن خطأ مطبعيا أدى إلى نشر رقم مختلف كان في الواقع رقم الخط الأحمر لـ "نوراد".

وتفاجأ الكولونيل هاري سوب، الذي كان يتولى الخدمة في ذاك اليوم، باتصال ورده من صبي صغير يسأله إن كان فعلا سانتا كلوس.، الشيء الذي جعله ينخرط في العملية ويأمر عناصره بجمع معلومات لتحديد موقع بابا نويل.