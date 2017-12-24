وفي بيان صدر الأحد، أكد منظمو البطولة التي تقام بين 28 و30 ديسمبر، أن "حاملة 23 لقبا في بطولات (غراند سلام) سيرينا وليامز، ستعود للمنافسة بعد نحو عام بعيدا عن الملاعب".

وأوضح المنظمون أن اللاعبة الأميركية (36 عاما) ستخوض مباراة في اليوم الثالث من البطولة، ضد اللاتفية الشابة يلينا أوستابنكو حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى.

وهي أول مرة تشارك فيها لاعبات في البطولة التي تحتفي هذه السنة بنسختها العاشرة، وتشكل عادة الانطلاقة الرسمية للموسم الجديد في التنس.

ونقل البيان عن سيرينا قولها: "أنا سعيدة بالعودة لأبوظبي للمرة الأولى منذ ولادة ابنتي في سبتمبر. بطولة مبادلة تشكل منذ مدة انطلاقة موسم التنس عالميا لدى الرجال، ويشرفني أن أعود وأكون أول امرأة تشارك في هذا الحدث. أتطلع قدما للتواصل مع المشجعين قريبا جدا".

وكانت سيرينا أحرزت في يناير 2017 لقبها الثالث والعشرين في البطولات الكبرى، بفوزها في نهائي أستراليا أولى بطولات "غراند سلام" على شقيقتها فينوس، مما أتاح لها الانفراد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى (مقابل 22 للألمانية المعتزلة شتيفي غراف).

إلا أن المصنفة أولى عالميا سابقا، غابت عن الملاعب منذ ذلك الحين بسبب الحمل، ووضعت مولودتها الأولى في سبتمبر.

أما أوستابنكو، فبرزت في التنس هذا العام وأحرزت باكورة ألقابها على ملاعب بطولة رولان غاروس الفرنسية، قبل أن تضيف إليه خلال الموسم لقب دورة سيول الكورية الجنوبية.