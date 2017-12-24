وأوضح المصدر، السبت، أن غواصة "بانثر بلاس" الروسية المُسيرة عن بعد ستتحرى "هذا الاتصال الجديد"، دون تقديم مزيد من التوضيح.

وكانت البحرية الأرجنتينية أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى رصد مسبارات أشياء غير معتادة في أعماق البحر. لكن لم تؤد أي من حالات الرصد إلى تحديد مكان الغواصة.

وفي الأثناء تواصل سفينة أبحاث المحيطات الأميركية "أتلانتس"، عمليات البحث، بحسب البحرية الأميركية.

وفقدت البحرية الأرجنتينية الأمل في العثور على ناجين، لكنها تأمل في العثور على الغواصة سان خوان.

وأدت هذه القضية الأسبوع الماضي إلى إقالة قائد البحرية الأرجنتينية الأميرال مارسيلو سرور.