وأوردت صحيفة "ميرور" البريطانية، الأحد، أن الحادث لم يسفر عن سقوط جرحى، لكنه مثل خبرا سيئا للسلطات التي كانت تختبر القطار.

وكان من المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خط القطارات الجديد، الاثنين، ولا بد أن يحمل الحادث انعكاسا سلبيا على الافتتاح.

ورغم أن القطار بلا سائق، فإن السلطات ألقت المسؤولية على عاتق عدد من مسؤولي السكة الحديد وأوقفت 4 منهم.

وقالت مصادر إن السلطات في الهند تعتقد أن هناك "خطأ بشريا"، يمثل في عدم اختبار فرامل القطار قبيل انطلاق التجربة.

ويربط القطار الجديد بين العاصمة نيوديلهي ومدينة بين نويدا الجديدة، وكان يعول عليه في تقليص وقت السفر بين المدينتين إلى 16 دقيقة فقط.