وفي معرض الرد على هجوم من قبل أردوغان اتهمه فيه بأنه يستهدف رجال الأعمال، قال كليتشدار أوغلو إن "أردوغان لم يقل شيئا عن زراب"، متسائلا عن سبب هذا الصمت.

واعترف رجل الأعمال الإيراني التركي أمام محكمة في نيويورك أنه رشى مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم في إطار خطة للتهرب من العقوبات الأميركية على إيران بمعرفة أدروغان نفسه.

وقال كليتشدار أوغلو:" لا أنا ولا الدائرة القريبة مني أسسنا شركة في جزيرة مان أو مالطا للتهرب من الضرائب في تركيا. الآن أريد أن أسأل أردوغان: أي نوع من الروابط التجارية الذي يربط أقاربك مع هذ الشركة في جزيرة مان؟ ".

وجاءت تصريحاته بعد ان انتقد أردوغان زعيم حزب الشعب الجمهوري لاتهامه دائرة قريبة منه بتأسيس شركة في الخارج ونقل الأموال لها من أجل تجنب الضرائب.

وكان أردوغان قد تحدى كليتشدار أوغلو بأن يأتي بأدلة على اتهاماته، قائلا إنه سيستقيل من منصبه إذا ثبتت، مطالبا رئيس حزب الشعب بالقيام بالأمر نفسه.