وقال المصدر "لقي تسعة مسلحين مصرعهم وتم ضبط تسعة أخرين في مداهمات قامت بها قوات الشرطة لمزرعة بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية..".

وأوضح المصدر أن المسلحين تابعون للعناصر الإرهابية في محافظة شمال سيناء، ويتخذون من مزرعة بمنطقة الصالحية في محافظة الشرقية، وكرا للاختباء من الملاحقة الأمنية، والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات.

وحسب المصدر، فقد أكدت المعلومات "تورط القتلى في زرع عبوات ناسفة واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية في شمال سيناء، مما أدى إلى مقتل عدد من رجال الأمن، وتخطيطهم لتنفيذ عمليات عدائية تجاه المنشآت المهمة والحيوية بالمحافظة".

وأكد بيان لوزارة الداخلية أنه تم القبض على 9 آخرين بنطاق محافظة القاهرة، متورطون في هجمات سابقة، وعثر معهم على بيان كانوا يعتزمون إصداره لإعلان مسؤوليتهم عن حادث إرهابي في يوليو الماضي في الجيزة.

وأشارت الوزارة إلى أن التحريات "كشفت وجود روابط تنظيمية بين عناصر البؤرة الإرهابية المشار إليها وجماعة الإخوان الإرهابية، حيث تبين حصولهم على دعم مادي مما يسمى (الحراك المسلح) التابع للجماعة الإرهابية لتمويل تنفيذ عملياتهم العدائية".