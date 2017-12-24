وأطلقت السلطات على السلاح اسم "المدفع المضاد للضباب الدخاني"، ويعمل برش زخات من رذاذ الماء في الهواء، بهدف خفض مستويات التلوث.

وتقول السلطات إنها ستراقب معدلات التغير في مستويات التلوث، في منطقة آناند فيهار، حيث جرت التجربة لقياس مدى نجاحها، وفي حالة انخفاض نسب التلوث بالفعل، سيتم نشر مثل هذه المدافع في مختلف أنحاء المدينة.

كانت نيودلهي أعلنت حالة الطوارئ الشهر الماضي، بعد أن تدهورت جودة الهواء بشكل ملحوظ، ما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس وحظر دخول الشاحنات إلى المدينة، ورفع الرسوم على انتظار السيارات في الساحات، لإجبار السكان على استخدام المواصلات العامة.

وتتفجر هذه الأزمة كل عام، بسبب حرق مخلفات المحاصيل الزراعية بشكل غير مشروع، في الولايات الزراعية المحيطة بنيودلهي، فضلا عن عوادم السيارات والغبار المتصاعد من مواقع البناء المنتشرة في أرجاء المدينة.